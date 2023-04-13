大陸下周日對台設禁飛區　料影響33個航班

中國大陸原定下周日（16日）至下周二（18日）對台灣北方劃設禁飛區，經台交通部抗議後，陸方將飛航管制時間縮短至下周日上午9時30分至57分，歷時27分鐘。台交通部長王國材周四（13日）表示，飛航管制料將影響33個航班，這個時段相關航班將往南飛行，當晚9時將發布飛航通告。

王國材周四上午在立法院受訪表示，陸方周二（11日）用電報方式通知將有3天從事航太活動，交通部透過渠道和陸方溝通，台北飛航情報區共有18條國際航路通過，區域繁忙，包括往東南亞、東北亞和北美的航班，大陸劃設這樣的區域將影響眾多國際航線，包括對台灣機場起降影響嚴重，一天會影響約160個航班。

王國材指出，縮減至27分鐘會影響33個航班，交通部周三已和福岡飛航情報區溝通，在這27分鐘內相關航班會脫離原本的航道往南飛，由台北情報區去接福岡情報區。周四晚除了飛航通告，也會發布航船通告，讓所有商船和漁船避開該區域。王又指，相關航班航程可能因此增加不多於1小時，目前未有航班需要取消，航路往南偏避過相關區域後，估計影響不大。