內地人造太陽刷新紀錄　高約束模式運行403秒

內地有「人造太陽」之稱的全超導托卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）周三（12日）晚上創造了新的世界紀錄，成功實現穩態高約束模式等離子體運行403秒。這次實驗對探索未來的聚變堆前沿物理問題，提升核聚變能源經濟性、可行性，加快實現聚變發電具有重要意義。

當晚9時，EAST控制大廳屏幕上數字顯示「Shot:122254」，代表着歷經12萬多次實驗，EAST成功實現穩態高約束模式等離子體運行逾6分鐘，刷新2017年的101秒世界紀錄。中科院合肥物質科學研究院副院長、等離子體物理研究所所長宋雲濤表示，這次突破的主要意義在於「高約束模式」，高約束模式下粒子的溫度、密度都大幅度提升，這為提升未來聚變電站的發電效率，降低成本奠定了堅實物理基礎。

EAST作為國家重大科技基礎設施，擁有類似太陽的核聚變反應機制。該裝置上有核心技術200多項、專利2,000多項，匯聚超高溫、超低溫、超高真空、超強磁場、超大電流等尖端技術，共有上百萬個零部件協同工作。這次成功突破，離不開等離子體控制、加熱、壁處理、先進診斷等技術提升和內真空室改善。下一代「人造太陽」中國聚變工程實驗堆已完成工程設計，未來目標是建設世界首個聚變示範堆。