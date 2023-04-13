中老鐵路首發國際客運列車　全程約10小時半

連接中國與老撾的中老鐵路首趟國際客運列車，於周四（13日）上午8時08分從雲南昆明南站出發，開往老撾萬象。從當日起，昆明至萬象間可實現乘火車即日通達。

周三上午從昆明開出的首趟D887次列車，將於當晚6時38分抵達萬象。中老鐵路國際旅客列車全程經停8個車站，其中4個位於中國境內，分別為昆明南、普洱、西雙版納、磨憨，其餘4個車站磨丁、琅勃拉邦、萬榮、萬象則位於老撾境內。連同鐵路口岸通關時間在內，旅途全程時間為10小時30分。

從萬象開往昆明的首趟D888次中老鐵路國際旅客列車，亦於當地時間周三上午8時08分開出。該名為「瀾滄號」的列車由中國企業製造，車身塗裝為代表老撾國旗的紅藍白三色。列車共有9節車廂，定員720人，根據旅客量分為跨境車廂和非跨境車廂，車上提供老中英三語服務。在國際旅客列車開通前，該列車曾服務於老撾境內旅客運輸。中老鐵路自2021年12月3日開通以來，截至本月12日中國段累計發送旅客1,188萬人次，老撾段累計發送旅客220萬人次，共發送363萬噸跨境貨物。