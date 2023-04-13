美參議員晤蔡英文　盼如期交付售台軍備

美國共和黨籍聯邦參議員霍文（John Hoeven）周四至周六（13至15日）率團訪問台灣，是他首次訪台。台灣總統蔡英文周四下午接見霍文，希望積極推動台美21世紀貿易倡議及台美避免雙重課稅協定。霍文則希望美國能如期交付台灣採購的軍事設備，而此行是要了解彼此如何合作，以加強台灣的防衞能力。

美國在台協會表示，霍文此行是出訪印太地區的一環，將與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全、貿易與投資、農業及其他與雙方利益相關的重要議題。蔡英文在總統府接見霍文時表示，期待和美國在各領域展開更多合作，也希望積極推動洽簽台美避免雙重課稅協定，為雙方企業提供更多利基，共同創造更多成長及繁榮；相信對方會繼續支持促進台美經貿合作，打造更安全、具韌性的民主供應鏈。

霍文則指，在經濟方面全世界沒其他地方的晶片比台灣做得更好，在安全方面台美也緊密合作。他此行不只訪問南韓和台灣，也希望能和日本、澳洲、菲律賓及其他市場經濟的民主國家討論農業、經濟及安全議題，重點要促進這個區域的繁榮與穩定；又稱台美更應站在一起，形成阻嚇力量，促進區域和平。