東部戰區跨晝夜演練　現東風11A導彈

解放軍日前舉行名為「聯合利劍」演習，軍媒釋出的畫面中出現多款東風系列導彈。解放軍東部戰區周四（13日）再於官方微博發布火箭軍部隊跨晝夜演練影片，畫面中出現相信是東風11A短程彈道導彈。該導彈是東風11的改進型，射程由原來的300公里增至600公里，被視為有能力打擊台灣島上重點目標。

東部戰區發文表示，連日來火箭軍部隊持續開展跨晝夜、高強度實戰化演練，連續開展全防護操作、縮時減員等課目訓練，以隨時保持即停即打能力狀態。片段中部隊接獲聯合作戰指揮平台的任務通報，各發射梯隊立即採取「大範圍廣域機動」和「多點多向」的方式迅速入作戰地域。行軍途中，各梯隊嚴格落實燈火管制措施，以避過偵察監視。

部隊之後再接獲上級通報，敵方將對作戰區實施核生化襲擊，需立即組織防護，並確保準時完成戰鬥發射。發射單元模擬遭核生化襲擊、裝備人員受損、訊息致盲等情況，展開全防護操作、縮時減員、快速建鏈等課目訓練，以提升複雜戰場環境條件下生存防護和連續作戰能力。經過一輪火力突擊後，部隊迅速撤收裝備，並向新目標地域推進。部隊圍繞臨機更換發射陣地、啟用備份單元、更改打擊目標等課目持續展開實兵實案訓練，提升「隨時能戰、準時發射、有效毀傷」的核心能力。