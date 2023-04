美商務部公布實體名單　陸港台12實體上榜

美國商務部轄下工業和安全局周三(12日)以一些實體違反美國國家安全或外交政策利益為由,把32個實體旗下總共28個實體列入「實體清單」,當中包括12個來自陸港台的實體。

獲列入實體清單的12間來自陸港台的實體,分別是三合成半導體(香港)有限公司(3HC Semiconductors (HK) Co., Ltd.)、Allparts Trading Co.、Avtex Semiconductor Limited、ETC Electronics Ltd.、Leadway Technology Limited、Maxtronic International Co., Ltd.、香港新三泰電子有限公司(Newsuntech Electronics Limited)、斯泰克電子有限公司(STK Electronics (HK) Co., Ltd.)、Wynn Electronics Co. Ltd.、Xinnlinx Electronics Pte Ltd.、億商網絡(深圳)有限公司(Yishang Network (Shenzhen) Co., Ltd.)及永利電子元器件(深圳)有限公司(Yongli Electronic Components (Shenzhen) Co., Ltd)。

相關文件指出,上述實體獲列入實體清單,主要是因為試圖逃避出口管制,以及獲取或試圖取得美產物品。