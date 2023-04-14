台版柬埔寨賣豬仔首宗宣判　臨記主嫌判囚18年

台灣一個人口販運集團從2021年11月起，與柬埔寨共犯組成買賣人口的犯罪組織，以高薪工作、幫忙清償債務等理由誘騙民眾赴柬工作。台北地方法院周四（13日）判處該集團主要成員李振豪、林晉宇各囚18年、13年。另外7名被告分別被判處11年至16年半徒刑。李振豪因曾在電影《角頭》擔任臨時演員，備受台媒關注。

台媒形容，今次是首宗台版柬埔寨「賣豬仔」案宣判。檢方起訴指，以李振豪、林晉宇為首的人口販運集團，利用社交平台刊登柬埔寨博弈、遊戲客服等徵才廣告，以高薪、輕鬆貸款、可協助清償小額債務等條件，誘騙失業、高額負債等經濟狀況不佳或生活困頓的年輕人前往柬埔寨，由柬埔寨買家支配從事電信詐騙工作，若有不從或業績不佳，便對他們施以毆打、電擊、關入密閉空間，再要求高額贖金。

台北地院審理後認為，被告雖否認犯行，然而有通訊軟件對話、被告刊登的不實廣告、組織帳表、證人證述等證據，足證其犯行。眾被告各自參與的事務有所不同，各依其等參與的部分論罪，法院審酌他們的分工及參與程度、所生危害、犯後態度、犯罪所得及其他法定量刑因素，分別量處其刑度。