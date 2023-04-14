台媒稱劃禁飛區因大陸發射衞星　與軍演無關

中國大陸剛結束環台軍演後周四（13日）發布航警，稱下周日（16日）可能有火箭殘骸墜落台灣以北的東海，惟至今未說明具體是甚麼航天活動，引起關注。台媒周四晚引述國安人士證實，大陸下周日上午將在內蒙古發射一枚氣象衞星，屆時或有火箭殘骸墜落，禁飛與軍演無關。

大陸航太新聞自媒體「國際火箭發射」微信公眾號周四發文，指中國航天科技集團預定於下周日上午9時40分在酒泉衞星發射中心，利用長征四號乙運載火箭發射風雲三號G星氣象衞星。越南軍事記者段當（Duan Dang）也在Twitter發布一張火箭軌迹圖，顯示大陸為此次發射衞星劃設3個禁飛區，其中2個在大陸西部境內，第3個則在台灣北部的台北飛行情報區內。

微博科學科普博主「PhiLeafSpace」發文稱，上述2個位於大陸的禁飛區分別在寧夏與陝西境內，禁飛時間為下周日上午9時28分至上午9時56分，分別為長四乙火箭一子級推進器和整流罩墜落區域。據早前報道，大陸原定於下周日起一連3日在台灣以北劃設禁飛區，經台灣抗議後將禁飛時間縮減至僅首日27分鐘，惟福建海事局周四再發布航警，指下周日早上9時至下午3時在東海可能有火箭殘骸墜落，台方則指上述不同時段分別針對空海域。