IMF與華討論蘇里南債務　易網晤鮑威爾

國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行春季會議正於美國華盛頓舉行，IMF西半球部門代主管喬克周四（13日）表示，該組織正與南美洲國家蘇里南緊密合作以恢復其融資計劃，同時尋求與主要債權國中國政府的談判取得進展。美國有財政部高官認為，全球經濟出現分裂情況，中國需負起部分責任。

中國人民銀行周五（14日）消息指，該行行長易綱周二（11日）出席IMF和世銀春季會議期間，與美國聯儲局主席鮑威爾會晤，雙方就中美經濟金融形勢交換了意見。美媒曾向美聯儲局和IMF查詢，均未獲回覆。另有美國財政部官員周四在會議期間向媒體表示，一些官員對全球經濟被分裂成地緣政治集團表達關切，美國及盟國為確保供應鏈安全採取行動不是唯一原因，指摘中國不讓國內某些領域與世界各地接觸，拒絕採用以市場為導向的政策。

此外，IMF和蘇里南在前年底達成一項約值7億美元（約54.6億港元）的融資計劃，但一年多前首次審查獲准後一直停滯，據報在該計劃觸礁前已支付約1.1億美元（約8.58億港元）。喬克表示，該組織正就此事與各債權國政府討論，與雙邊債權人談判對蘇里南來說屬棘手。喬克稱，IMF目前按蘇里南未履行償還對華欠債，並最終進行債務重組的基礎上推進計劃。