吳尊友：世衞數據顯示　全球新冠大流行趨於結束

全國政協委員、中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友周四（13日）在北京出席智庫論壇時表示，從世界衞生組織網站公布的全球疫情數據來看，新冠全球大流行已趨於結束，新冠發病和死亡對人類的威脅已不再那麼嚴重。他指出，未來應對新發突發公共衞生事件，仍需做好疾控體系技術支撐、現有醫療衞生人才隊伍調配等工作。

回顧20年來重大公共衞生事件，從2003年非典，2008年的腸道病毒EV71，到2009年的甲流，再到近年的新冠疫情，吳尊友表示從中發現他們的病原體鑑別能力弱，其次是發現突發疫情不夠及時，疫情統計報告能力亦比較弱。內地政府補短板，幾年來建立短時間、多病種、多個實驗室平行鑑別病原體的能力，在新冠疫情爆發後約一周，就把病原體分離出來，破解病毒基因結構序列，並建立「豎到底、橫到邊」、覆蓋全國所有鄉鎮衞生院的傳染病實時報告訊息系統，及以症狀為指標的呼吸道傳染病監測報告訊息系統。

對於外界質疑新冠病死率很低時內地仍不放開防疫限制，吳尊友以香港5波新冠疫情為例，指第1波疫情的病死率是3.23%，第5波是0.48%，但第1波疫情死亡病例只有3人，第5波卻逾1萬人，因此病死率不是衡量新冠疫情嚴重程度的一個完全可靠指標，反映的是多種因素的綜合體。