內地今年沙塵為近10年最多　連續1周發預警

中央氣象台周五（14日）繼續發布沙塵暴藍色預警，已連續發布沙塵暴預警7天。內地北方未來3天仍多沙塵和大風天氣，其中京津冀、河南、山東、遼寧等地部分地區周五有揚沙或浮塵。南方仍有雨水來擾，周末大部降雨停歇。隨着高壓脊逐漸強勢，內地周末起將迎來一波升溫浪潮，局部地區或有高溫冒頭。

北方大部地區預計周五沙塵天氣持續，其中內蒙古中西部、甘肅西部局部地區有沙塵暴。自上周六（8日）以來，內蒙古、北京等地部分地區沙塵日數已達5天。內地今年以來已出現8次沙塵天氣過程，沙塵出現時間早、過程次數多，為近10年同期最多。其中周日至周四（9至13日），西北地區、華北、東北等地遭遇大範圍沙塵天氣，覆蓋20餘個省市區，影響面積超過450萬平方公里；期間內蒙古、山西、河北、北京等地出現沙塵暴，內蒙古尤為嚴重。

另隨冷空氣繼續南下，周五降水範圍將向南收縮，預計內蒙古東部、吉林東部、新疆北疆北部等地部分地區有小雪或雨夾雪，廣東西北部等地部分地區有中到大雨。冷空氣不止給北方帶來風沙天氣，亦帶來降溫，周四下午2時相比前一日同時次，甘肅中部和東南部、陝西中部局地降溫幅度逾10℃。