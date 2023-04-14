華今晚成功試驗陸基中段反導攔截技術

北韓周四（13日）發射新型洲際彈道導彈、美國預告下周發射洲際彈道導彈之際，中國國防部周五（14日）公布，當天晚上在境內進行一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到預期目的；又強調試驗屬於防禦性、不針對任何國家。

翻查資料，這應該是中國國防部第7次宣布成功進行陸基中段反導攔截技術試驗，或達到預期目的，此前6次分別是2022年6月19日、2021年2月4日、2018年2月5日、2014年7月23日、2013年1月27日、2010年1月11日，其中只有2014年的試驗沒有提及攔截階段，其餘的試驗均明確表明是中段反導攔截。中國國防部今次亦沒有透露攔截導彈的型號、具體試驗地點等詳情；去年試驗期間，有身處新疆維吾爾自治區的中國網民，在社交網上載天空出現導彈飛行軌迹的照片。

彈道導彈飛行階段分為上升段、中段、重返大氣層階段或末段，中段是指導彈飛出大氣層外，在大氣層外向目標區域飛行。中段反導攔截是目前最可行的方案，導彈發動機在中段飛行階段關閉，導彈在大氣層外以慣性飛行，其彈道相對平穩和固定。反導系統計算彈道後，可以準確引導攔截導彈實施一次或多次攔截，大大降低導彈帶來的殺傷性；若攔截及時，掉落的殘骸不會落入本國領土。中段反導攔截以動能撞擊的方式迎頭攔截，情況如同「用子彈打子彈」。