陸查貿易壁壘　台批政治操作不利兩岸往來

中國大陸周三（12日）起，就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。台行政院副院長鄭文燦周四（14日）表示，如將貿易問題政治化或政治操作，對兩岸經貿關係正常往來不利。台外交部次長李淳則指，台灣正與友好國家合作，研究如何面對大陸可能實施的經濟封鎖，大陸封鎖台灣經濟似乎比直接發動軍事攻擊更有可能。

大陸對台的貿易壁壘調查涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品3類，可延長至明年1月12日，剛好是明年台灣總統選舉的前一日，時機敏感。鄭文燦在立法院出席農產品推廣展售記者會時表示，希望與大陸回到正常秩序，貿易糾紛應透過雙邊或多邊協商機制完成。

李淳周四受訪指，大陸軍演的目標愈來愈傾向「不以打仗來贏取戰爭」，認為經濟封鎖無疑是大陸認真考慮的可能選項。他指出，陸方必須考慮任何衝突對大陸經濟產生的代價，但經濟封鎖很易升級為軍事對抗，甚至影響其他貿易夥伴，非常昂貴與冒險。有分析指，大陸近來風向改變，對台貿易壁壘調查獲不少大陸民眾與學者支持，相較過去大陸單方面給予「惠台措施」，建立兩岸合理、公平的正常貿易關係已成當前大陸主流聲音。