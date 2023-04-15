航天專家出國期間被策反　間諜罪成囚7年

周六（15日）是第8個全民國家安全教育日，內媒發現今年的涉案範圍比往年更廣泛，境外反華勢力引誘策反涉案人員的手法也更隱蔽、針對性更強。有專家受訪表示，境外間諜情報機關及反華敵對勢力的犯罪目標與相關國家的對華政治目標相輔相成、高度一致，民眾應理解複雜的國際形勢，積極學習相關法律法規，增強國安意識並提高警惕。

當中一個案例涉及「國門」之外的圈套陷阱，航天領域科研人員趙學軍在赴國外大學做訪問學者期間，被境外間諜情報機關人員一步步拉攏策反，出賣科研進展情況，回國後繼續提供大量涉密資料，並以現金形式收受間諜經費。北京市國家安全機關2019年6月對趙採取強制措施，人民法院去年8月以間諜罪判處他有期徒刑7年。另一案例是利用「網絡人設」違法犯罪，新疆某地普通基層公務員韓瀟在明知網友是境外間諜情報機關人員下，仍鋌而走險搜集提供涉密文件以獲取高額報酬，最終被判囚11年半。

還有一個案例是精心編造「人權故事」，廣東深圳一家諮詢公司的負責人李某，發覺合作的境外非政府組織積極搜集新疆人權問題資料，為炮製強迫勞動謊言，為西方反華勢力操弄涉疆問題、實施涉疆制裁提供背書，李某為追求經濟利益仍承接執行相關調查項目。廣東省國家安全機關處罰李某，並責令其公司整改。中國現代國際關係研究院研究員、安全問題專家李偉表示，隨着中國綜合實力崛起，美西方等國試圖對華進行全方位圍堵、打壓與抹黑，為在涉疆、涉藏、涉港、涉台等議題上編造無中生有的故事，不僅犯罪目標更明確，犯罪領域也進一步擴大。