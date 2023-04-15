持刀劫財又劫色　男子判囚20年定讞

台媒周五（14日）報道，台灣屏東縣一名羅姓男子去年以水果刀逼年輕落單女子到無人空地，先要求對方交出財物，再強行性侵。羅男在審訊時企圖以心神喪失脫罪，但一、二審法官都不採信其說詞，最高法院近日依強盜強制性交等罪，對他判囚20年定讞。

案情指，羅男去年1月18日晚間10時許，見陳姓女子落單，便持水果刀強押她到路邊蹲下，成功逼其交出1,000元（新台幣，下同，約250港元）。羅男再於翌月6日晚間9時許見另一年輕女子落單，重施故技取得600元（約150港元），其後性侵對方得逞。該女子其後試圖逃離，卻遭羅男動手毆打，甚至以水果刀揮斬受傷。

羅男落網後稱自己有精神疾病，犯案時心神喪失，但法院根據鑑定報告，認定他並無精神障礙或缺陷影響辨識能力。一、二審法官考量羅男在短期內兩度持水果刀強搶財物，其中一名受害者甚至遭他性侵得逞，過程中施以暴力毆打，又以水果刀揮斬，其犯罪情節嚴重，遂依強盜罪判囚8年、強盜強制性交罪判囚15年，合併執行20年徒刑。羅男上訴，最高法院認為原審認事用法並無違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。