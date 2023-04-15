核桃園逾1600棵樹遭齊根鋸斷　涉合約糾紛

陝西省咸陽市長武縣棗園鎮一名男子周三（12日）表示，他在當地種了十多年的4,500棵核桃樹種，早前被人齊根鋸斷，事件發生至今已一個多月，案件未有任何進展。鎮政府有關負責人稱，核桃樹是遭當地村民砍伐，原因為男子與村委會存在合約糾紛。有鎮幹部則稱，園裏共種近3,000棵樹，村民只砍掉1,600多棵。

晉先生提供的合約顯示，他2010年起向棗園鎮寨子村承包了近135畝的核桃園，種植了3,900棵核桃樹。2015年在長武縣林業局的組織下，他又在核桃園內新種了600多棵核桃樹。這些核桃樹經過多年的培育，大部分已進入盛果期或初果期。上月初，核桃園在無人看管的情況下，園內全部桃核樹遭人齊根鋸斷。晉先生稱，這些核桃樹是他的心血和財富，這次事件令他損失數百萬元人民幣。他又稱，核桃樹的生長需要很長時間，從種下幼苗到開花結果，最少要花費5年。

晉先生向寨子村承包核桃園期限40年，承包費用21萬元人民幣（約24萬港元），分3期支付。由於他拖欠原定於2020年支付的承包費，所以村裏組織村民砍伐核桃樹。事發後，晉先生已向當地公安和林業部門報案，但至今沒有找到疑犯。棗園派出所周四（13日）稱，此事已向上級長武縣公安局詳細匯報，暫未有回應。內媒致電長武縣林業局查詢，一名工作人員表示，已成立調查組調查。