大陸連發5個涉軍事航警　武裝直升機疑超低空擾台

解放軍東部戰區日前環台軍演後，連日繼續派出艦機在台灣周邊出沒。台國防部周六（15日）公布，截至當日上午6時前的24小時內，偵獲解放軍軍機8架次、軍艦5艘次持續在台海周邊活動。其後再有解放軍軍機兩度飛入台東南及西南空域，疑涉及武裝直升機。解放軍同日發布至少5個軍事相關航警。

根據台空軍公布台海周邊空域活動示意圖，過去一天有1架次BZK005無人機跨越海峽中線，1架空警500預警機與1架次無偵7無人偵察機飛入台灣西南空域。專頁「Taiwan ADIZ」廣播航迹紀錄則顯示，此後的周六早上8時34分、11時29分，分別有2架次軍機進入台東南及西南空域，其中東南空域的飛行高度僅600米。

大陸國防部周五（14日）公布，成功試驗陸基中段反導攔截技術。軍事專家劉曉峰周六說明如何一擊命中，指中段攔截的導彈一般動能較大，這要求中段反導動能也要大，飛行速度要快，發射時機要準。他又指，陸基處於後方安全環境，且對空間、重量的限制較少，靠陸基解決更理想。

大陸多地海事局周六發布的航警顯示，解放軍下周一（17日）早上8時至晚上8時在北部灣進行軍事訓練；下周日（16日）早上6時至下午4時以及下周日下午4時至本月23日下午4時，在渤海海峽黃海北部執行軍事任務；周六凌晨5時至晚上9時在渤海北部軍演；下周一下午4時至下周四（20日）午夜12時在渤海執行軍事任務。