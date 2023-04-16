假冒官媒記者採訪　2騙徒涉敲詐遭刑拘

黑龍江省上周五（14日）舉行的「打假治敲」專項行動電視電話會議上，通報了兩宗假冒官媒記者案例。疑犯李某法和韓某冒用官媒名義開展所謂採訪、宣傳、演出、推廣等活動牟利，兩人均因涉嫌詐騙罪被警方採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦。

在第一宗案例中，李某法冒用官媒名義違規開辦多個欄目節目，並私刻欄目名稱印章，偽造電視台工作採訪證，在私家車上貼着有電視台名稱的貼紙。經核實，自2022年9月至今，李某法分別在黑龍江和山東犯下3宗和1宗詐騙案，累計詐騙金額達50多萬元（人民幣，下同，約58萬港元）。

韓某則冒充官媒一個節目組的「黑龍江宣教中心主任」，通過為機關企事業單位召開廉政宣講會、製作廉政宣傳片等方式，收取贊助費、製作費、宣傳費騙取錢財。其中一名受害者王先生上周五表示，早前他承包的土地轉包給他人種植，但承包戶拒絕支付土地款項，雙方於是對簿公堂，王先生勝訴。韓某今年1月找他時，開口便向他索要60萬元（約69萬港元），假如不給就會挑起爭端，令案件判決無法執行。王先生指韓某浮誇、不正經，不像記者，最後拒絕其要求。王先生事後得悉，韓某以記者身份常游走在海倫市，涉及多宗敲詐案件。