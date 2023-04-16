內地新冠感染率續降　新發現重點關注變異株136宗

中國疾控中心上周六（15日）公布全國新冠疫情最新數據，對比4月8日公布的數據，4月7日至4月13日新發現本土重點關注變種病毒株136宗。

數據顯示，去年12月9日以來，各省區市報告新冠病毒核酸檢測感染數和感染率呈現先升後降的趨勢。至上周四（13日），新冠病毒核酸檢測感染數降至2,036；檢測感染率自去年12月25日達高峰（29.2%）後波動下降，至上周四僅為1.3%。全國流感哨點醫院每周流感樣病例感染率於今年第12周（3月20日至同月26日）達階段高峰（55.5%）後開始下降，至第14周（4月3日至同月9日）流感病毒感染率為44.4%。

從去年12月1日至今年4月13日，全國合共報送31,434宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變種病毒株，涵蓋106個進化分支。主要流行株為BA.5.2及其亞分支（構成比65.4%）和BF.7及其亞分支（構成比32.8%）等。在上述報送病毒基因組有效序列中，共監測到本土重點關注變種病毒株328宗。