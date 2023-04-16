曲婉婷名下房產將司法拍賣　疑與母親受賄案有關

內地歌手曲婉婷的母親張明杰因受賄、濫用職權，涉貪污約3.5億元（人民幣，下同，約4億港元），於2021年被判終身監禁並沒收個人全部財產。內媒上周六（15日）報道，張明杰位於黑龍江哈爾濱市道里區富力江灣新城的兩套房屋，將於5月15日早上10時至5月16日早上10時被司法拍賣，上述房產均登記在曲婉婷名下。

張明杰曾擔任哈爾濱道里區副區長、市房管局副局長、市城鎮化建設領導小組辦公室主任等職，因身為國家機關工作人員徇私舞弊、濫用職權，致使公共財產遭受重大損失，被判無期徒刑。拍賣公告顯示，上述兩套房屋中，一套面積為148.76平方米，估價298.17萬元（人民幣，下同，約344萬港元），起拍價208.72萬元（約240萬港元），保證金41.7萬（約48萬港元），每口叫價5,000元（約5,776港元）。另一套面積172.77平方米，估價346.3萬元（約400萬港元），起拍價242.4萬元（約280萬港元），保證金48.48萬元（約56萬港元），同樣每口叫價5,000元（約5,776港元）。

公告提示，上述房屋均未辦理產權證，可能存在拖欠取暖費、物業費、水電煤氣等相關費用，競投者應自行到相關部門了解詳情。