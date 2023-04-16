內地調研現異化苗頭　幹部分解外包任務兼甩鍋基層

內地中央政府近日提出要「大興調查研究之風」後，中共中央辦公廳上月印發《關於在全黨大興調查研究的工作方案》（下稱工作方案），要求各地區部門圍繞重點問題展開調查研究，找到破解難題的辦法和路徑。內地官媒近日報道，一些地方的調研出現異化苗頭，有領導幹部「分解外包」調研任務，甩鍋基層。

工作方案提出要嚴明工作紀律，包括不增加基層負擔，力戒形式主義、官僚主義，不搞作秀式、盆景式和蜻蜓點水式調研，防止走過場、不深入等，對違反作風建設要求和廉潔自律規定的要依規依紀嚴肅問責。官媒上周四（13日）發表題為《幾十個調研任務壓給「一支筆」！「逐級調研」豈能成為「逐級要材料」》的評論文章，描述記者在基層調研採訪，發現部分地方出現的一些不良傾向，列舉出異化苗頭的3種表現，包括有基層幹部一個月領了幾十項調研任務；「逐級調研」異化為「逐級要材料」；諸多調研任務大都壓在基層少數「筆桿子」頭上；調研的不寫材料，寫材料的沒資格調研。

有官員坦言，領導幹部普遍事務多、會議多、活動多，有的幹部領了任務，但沒時間調研，只能通過「安排安排、布置布置、審核審核」，把任務「分解外包」。文章指出，調研中的受訪者普遍稱調查研究中出現的這些材料流轉、調研甩鍋、求量不求質等異化苗頭，背離了調查研究的初衷，難以起到應有的工作效果，是脫離群眾的新形式主義。