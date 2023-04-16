訂單轉移到印度　鄭州富士康員工人數銳減

內地傳媒上周五（14日）報道，多位鄭州富士康科技園員工稱如今仍在崗的員工數量比去年減少很多，富士康鄭州科技園的配套生活區「豫康新城」所在的鄭港新坐標商業步行街亦變得空蕩蕩，店舖幾乎是閉門停業狀態，有的掛出了出租、轉讓的牌。有員工認為在崗人員數量銳減，其中一個因素是訂單轉移到印度等地。

在鄭州市航空港區凌空街的豫康新城是富士康鄭州科技園的配套生活區，也是10多年前富士康入駐航空港區後，最早承接富士康員工的生活居住區之一，豫康新城有時會被視為富士康鄭州園區運營的晴雨表之一。內媒記者上周四（13日）到當地視察，多位富士康員工指即使不與高峰期的30多萬員工相比，如今仍在崗的人員數量也比去年減少很多，往年的3、4月是用工淡季，但今年的淡季員工又比往年少得多，一方面是去年的返費高，今年富士康完成訂單交付後降低了返費，很多人就離職。另一方面是，現在很多車間的新品還在優化開發階段，沒有根據生產計劃安排員工加班，用工量也少，加上部分產能轉移到印度等地後，減少中國工人數量的需求。

以往富士康也在印度設代工廠，但規模很小，主要代工小米手機，近年來擴建力度加大，已開始代工生產蘋果手機。為了讓印度廠區快速運轉，富士康還從鄭州、深圳、台灣等地調派部門負責人到印度負責招募、培訓工人。訂單外移的最直接後果是富士康鄭州園區員工數量減少，目前員工僅剩6至7萬人，人數在「五一」後伴隨訂單進入旺季，可能會回升，但往後的返費可能再也不會像去年般動輒1、2萬元人民幣，屬於富士康鄭州園區的高光時刻可能回不來，而商業街的生意亦慘淡。