錘殺男童埋屍勒索　犯人被執行死刑

四川省自貢市富順縣一名男子於2019年殘殺一名10歲男童後，再向男童親屬勒索18萬人民幣（約20.6萬港元）。男子於翌年1月落網，法院裁定他故意殺人、敲詐勒索等罪名成立，判處死刑。自貢市中級人民法院周日（16日）指，已於上周五（14日）遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，處死犯人。

案情指，李姓犯人於2019年12月初在富順縣街上尋找作案目標，計劃殺人後寫信給被害人親屬敲詐勒索財物。他在犯案前購買錘子、手套、鋤頭等作案工具，並預先挖好埋屍土坑，至同月31日誘騙放學回家的彭姓男童到一處樹林，趁男童不防備就用錘子多次擊打其頭部，導致他顱腦損傷死亡。犯人把男童遺體埋在土坑，之後在2020年1月6日把勒索信放入男童書包再投放到其寓所，以綁架名義向遺屬勒索金錢。此外，李男曾於同年1月8日及9日潛入村民家中及一間食店盜竊，同月10日被捕。

自貢中級人民法院一審時認為，李男犯罪性質惡劣，手段殘忍，情節、後果嚴重，又是積犯，主觀惡性極深，人身危險性極大，遂依法判處死刑。李男曾上訴，四川省高級人民法院終審維持原判，依法上報核准死刑，最高人民法院裁定核准。