鄭州抗癌共享廚房被指賣慘炒作　合夥人受查

河南省鄭州市的抗癌共享廚房近日貼出「告別信」，自稱經營困難可能被迫關停，引來各界關注，而共享廚房負責人之一的張廣兵遭外界質疑他賣慘炒作、消費愛心、不公布捐款流向、家裏有數套房兼開豪車等。事件發酵後，鄭州市金水區成立聯合調查組，調查組上周六（15日）證實共享廚房合夥人張某某名下有兩套房及一輛轎車，社會愛心人士的捐款存於多個支付工具均未使用，當事人已停止接受各類社會贈予，而款物使用情況將依法依規進行監督監管。

抗癌共享廚房日前在店門張貼告別信，寫道抗癌廚房堅持9年，現今經營困難，很有可能堅持不下去。媒體報道後，事件引起多方關注，愛心人士、企業上周開始伸出援手，張廣兵曾指有善長送來20萬元（人民幣，下同，約23萬港元）現金、大批蔬菜糧油，物資將全部用於病人們，會繼續把店開下去。

有網友後來找到關於張廣兵抗癌共享廚房往年的報道，質疑他年年賣慘，「一條街7、8家共享廚房，就他每年哭窮，說經營不下去了，需要捐款」。有人公開涉事抗癌共享廚房的價格表，其中素菜5元（約5.7港元），葷菜10元（約11.4港元），湯類10元不等，網友稱這僅僅是加工費，而不是菜品售價，質疑價格昂貴嗎。網友又發現張廣兵妻子上傳開豪車的視頻，網友質疑張廣兵有3套房，妻子開寶馬，「哪裡窮了？」。

張廣兵解釋，已經清點愛心物資和款項，正向河南省慈善總會申請公益慈善帳戶，將專款專用。他堅稱自己沒有豪車及別墅，聯合調查組則指合夥人張某某家庭名下有90.2平方米小產權房一套、40.52平方米小公寓一套，分期付款購買白色馬自達3轎車一輛，而社會愛心人士贈予款額579,888.25元（約66.3萬港元），款項保存在銀行卡、微信及支付寶中，均未支出，贈予的米麵油等生活物資正在清點。