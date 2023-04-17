世界首台中紅外觀測系統望遠鏡　將在內地測試

內地傳媒周日（16日）報道，世界首台用於太陽磁場精確測量的中紅外觀測系統（AIMS）望遠鏡取得新進展，其核心科學儀器之一、8至10微米紅外終端成像系統已運抵青海省青海冷湖天文觀測基地，開始與望遠鏡系統的對接和調試工作，將於近期啟動試觀測。

AIMS望遠鏡目的是通過提供更精確的太陽磁場和中紅外成像、光譜觀測數據，研究太陽磁場活動中磁能的產生、積累、觸發和能量釋放機制，研究耀斑等劇烈爆發過程中物質和能量的轉移過程，有望取得突破性的太陽物理研究成果。中國科學院國家天文台懷柔太陽觀測基地總工程師王東光表示，AIMS望遠鏡將填補國際上沒有中紅外波段太陽磁場望遠鏡的空白，揭開太陽在中紅外波段的神秘面紗，通過消除雜散光的光學設計和真空製冷等技術，科研人員解決中紅外波段紅外太陽觀測面臨的環境背景噪聲高、探測器性能下降等難題。

紅外成像終端由紅外光學、焦平面陣列探測器和真空製冷3個系統組成，包括探測器芯片在內的所有部件均為內地製造。終端系統主要用於8至10微米波段太陽單色成像觀測，從而研究太陽劇烈爆發過程中的物質和能量轉移機制。望遠系統在內地天文觀測中首次採用離軸光學系統設計，焦面科學儀器除8至10微米的紅外單色像外，還配備了國際領先的高光譜分辨率紅外成像光譜儀和偏振測量系統。青海冷湖天文觀測基地所在的賽甚騰山氣候十分乾燥，測量的水汽值低，有利於在中紅外波段觀測太陽。