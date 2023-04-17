女雜技員高空墮舞台亡　公安及文旅部介入調查

安徽宿州市埇橋區蒿溝鎮一名女雜技演員上周六（15日）表演時從高空墜落舞台，經搶救無效身亡。蒿溝鎮政府指女演員表演時沒有綁安全繩，舞台上也無設置其他安全措施。區委、區政府周日（16日）晚宣布成立由公安、文旅等部門組成的調查組，相關涉事人員和單位正接受調查，將依據調查事實和責任認定情況，依法依規進行處置。

孫姓女死者事發時與同為雜技演員的張姓丈夫一起表演，針對事發原因，演出公司和張男各執一詞。演出公司強調是一場意外，兩夫妻因為生氣吵架，所以孫女沒扣安全扣，公司在演出前囑咐她扣好安全扣，又指公司熟練得很，上過官方電視台。張男則否認，演出時因生氣吵架而沒有扣安全扣。

埇橋區政府周一指，經初步調查，演出活動主辦方為宿州市尹居源種植家庭農場實際負責人尹某某，承辦方為安徽亞西演藝傳媒有限公司，夫婦簽約的亦是亞西演藝傳媒，該公司曾於2021年3月12日因未經批准舉辦營業性的演出，被亳州市文旅局罰款5萬元人民幣（約5.8萬港元）。

死者的朋友小雪同是雜技演員，她透露孫女和張男從事高空表演已有7至8年，育有1兒1女。小雪認為今次是兩夫婦失手，涉事表演項目應是由男生用雙腿夾住女生腰部，然後慢慢落下來，二人可能是時間沒有配合好，所以失誤，而且並非所有高空表演都有安全措施。