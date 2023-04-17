涉受賄1.5億人民幣　南寧軌道前董事長認罪

南寧軌道地產集團有限責任公司前黨委書記、董事長陸勁忠涉嫌受賄1.5億餘元（人民幣，下同，約1.71億港元）和洗錢798萬元（約911萬港元），在去年9月被移送檢察機關審查起訴。案件周一（17日）在廣西南寧中級人民法院一審開庭，面對各項指控，陸勁忠當庭表示認罪悔罪，法庭宣布擇期宣判。

公訴機關指控，2011年至2022年期間，陸勁忠在利用擔任中房集團南寧房地產開發公司副總經理、總經理、廣西中房置業有限責任公司董事長、南寧軌道地產集團有限責任公司董事長時的職務便利，為他人在工程項目承攬、項目費用結算等事項上提供幫助，單獨或與他人共同收受上述個人或單位給予的財物。2021年5月至2022年農曆新年期間，陸勁忠為掩飾、隱瞞其受賄所得的來源和性質，先後將賄款用於股票投資或通過轉帳他人的方式轉移資金。

公訴機關指出陸勁忠身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，數額特別巨大，應當以受賄罪追究其刑事責任。被告為掩飾其受賄犯罪所得，將錢款進行有價證券投資及進行轉移，情節嚴重，應當以洗錢罪追究其刑事責任。法官指出被告一人犯數罪，應當數罪併罰。