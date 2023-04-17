深圳華富村改造引入空中造樓機　實現「5日一層樓」

內媒近日報道，被稱為廣東「深圳棚改第一村」的華富村進行改造項目，計劃建成高達358.1米65層超高層建築的灣區智慧廣場。項目引入最新一代空中造樓機，勞動力減少30%，工效提高50%，可實現「五天一層樓」的施工速度。

深圳地標建築、城脈金融中心大廈項目於去年獲世界高層建築與都市人居學會（CTBUH）正式認證為「2022年中國建成最高建築」、「2022年世界建成第二高建築」，位列全球摩天大樓第42名，而城脈金融中心大廈和灣區智慧廣場的承建方均為中建三局華南公司，技術總監佘大濤指在市中心建高樓難度系數很大。

華富村改造項目中，佘大濤認為現場場地非常小，人員組織、材料布置都需很快流轉。建築材料無法長時間堆放，運輸過來後要第一時間使用，而施工場地緊鄰主幹道，垂直運輸壓力也很大，工人要將材料運輸到200多米高空。基於超高層建築的建設需求，上述兩幢摩天大樓都引入空中造樓機，此機械學名是「超高層建築智能化施工裝備集成平台」，目前灣區智慧廣場引入的最新一代空中造樓機主要構件自重800噸，承載力可達1,500噸，能抵抗14級颱風。