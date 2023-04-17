岩溶峰叢窪地現72.4米望天樹　廣西最高

廣西壯族自治區林業局上周六（15日）公布，局方早前在崇左市寧明縣廣西弄崗國家級自然保護區的岩溶峰叢窪地，發現一株高72.4米的望天樹，是廣西新發現的最高樹木，也是迄今中國岩溶地區發現的最高樹木。

該株望天樹胸徑為132.4厘米，冠幅為31米乘25米，樹幹材積23.3立方米，廣西弄崗國家級自然保護區管理中心最早在2014年偶然發現它，當時監測人員目測樹木高度超過60米，但無法抵達窪地底部，未能精確測量。今年3月，相關部門利用無人機搭載激光雷達傳感器發出的激光脈衝，連續3天對望天樹所在區域進行多角度、多高度掃描，最終得知該樹高度達72.4米。

科考隊參考現有的望天樹生長規律研究結果，估測這株望天樹的年齡約150年，處於壯年期。雖然巨樹生長的地方缺乏土壤，但其生命力頑強，生長狀況良好，加上封閉地形的保護，免受強風、雷電的侵襲，它未來還有可能高度還有可能持續增加。望天樹又名擎天樹，為龍腦香科常綠大喬木，是熱帶雨林的標誌性樹種，屬國家一級重點保護野生植物，僅分布於雲南南部、東南部和廣西西南部，是中國最高的闊葉樹種，成年植株普遍高50米以上。