美司法部起訴37人　替中國政府在美宣傳及針對異見人士

美國司法部周一（17日）公布起訴37人，指他們替中國政府在美國進行宣傳，並針對身在美國的中國異見人士。

美國司法部公布了3宗案件，其中一宗的案情指，聯邦調查局（FBI）周一在紐約逮捕了兩名華人，他們分別為61歲的盧建旺（Lu Jianwang，音譯）和59歲的陳金平（Chen Jinping，音譯），指他們涉嫌充當中國政府的代理人，為公安部一個省級分局服務，於美國紐約曼哈頓華埠附近經營一所未申報的「警察局」，面臨多項罪名，包括在不通知美國當局的情況下密謀充當中國政府代理人，以及妨礙司法等，其中盧被指涉嫌在2018年勸說1名被中國視為逃犯的人回國，該被人士報稱受到騷擾和威脅。

在第二宗案件中，美國聯邦檢察官起訴34名身在中國的中國公安部人員，指他們隸屬一個工作組，旨在影響全球對中國的看法。這些人員被指利用社交媒體發表對中國有利的言論，並攻擊他們「所認為的對手」，包括美國以及身在世界各地的中國民運人士。檢方指，這些人員在中國公安部的指示下，創建和維護看似由美國公民經營的帳戶，進行各種議題的宣傳，主題包括美國外交政策、香港人權問題、俄羅斯入侵烏克蘭、新冠病毒、黑人弗洛伊德（George Floyd）遭警跪殺後的種族示威活動等。美國司法部還稱，人員發布了針對在美國的中國民運人士的影片和文章，其中一些包括明確的死亡威脅；亦會利用威脅手段來恐嚇人們不要參與美國境內的民主示威活動。

在第三宗案件，美國司法部指控一名案發當時在中國工作的美國科技公司員工，指他與中國公安部密切合作，扼殺網絡言論自由。美方指摘這名員工刪除批評中國政府的內容，並偽造了違反服務條款的證據，以關閉那些批評中國共產黨人士所組織的視像會議。