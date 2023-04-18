輪姦12歲殘疾女孩　臨夏州4男子強姦罪成囚6至15年

甘肅省臨夏回族自治州一名12歲殘疾女孩，於前年7月30日遭4名在網上認識的男子輪姦，警方一度認為案件沒有犯罪事實而不予立案，最終在輿論壓力下立案調查及逮捕犯人。案件周一（17日）在臨夏市人民法院一審宣判，4人強姦罪成，分別判處6至15年監禁。他們須共同賠償原告人精神撫慰金、醫療等費用，共12.6萬人民幣（約14.4萬港元）。

案發後受害女童燕燕（化名）的家屬連忙報案，詎料臨夏市公安局審查後稱無犯罪事實發生，不予立案。家屬申請覆議，仍維持原決。家屬繼續上訪至上一級公安機關，始獲發重審通知，臨夏市公安局即以「組織未成年人淫亂罪」立案。然而案件移交至臨夏市檢察院後，檢方再次認為案件不構成犯罪，決定對疑犯不予逮捕，允許保釋候審。期間，燕燕曾有過自殺行為，用鉛筆刀自殘，無法正常上學，至今仍未能走出陰影。直至事件不斷醞釀，臨夏州政府成立聯合調查組，案件才得到公平審訊。

臨夏市人民法院審認為，被告人馬某甲、司某某、周某某及馬某乙強姦未成年人犯罪事實清楚，證據確實、充分，行為性質惡劣，情節嚴重，遂判馬某甲監禁15年，剝奪政治權利3年；司某某判監14年，剝奪政治權利2年；周某某判監7年，剝奪政治權利1年；馬某乙判監6年，剝奪政治權利1年。案件獲廣泛報道後，臨夏州紀委監委立即成立州、市紀委監委聯合調查組，追究公職人員失職失責問題。最終，州市檢察、公安機關12名履職不到位的領導幹部和工作人員遭嚴肅問責處理，其中8人黨紀政務處分（同時組織處理2人）、調離公安系統等組織處理6人。