台媒指百名美軍現役教官駐台　強化台軍戰力

台灣傳媒周一（17日）披露，為強化台軍戰力，美軍已派遣百名現役教官駐台，多數進駐台灣陸軍新訓中心及後備旅給予建議，台灣陸軍則指各項涉外軍事交流依規劃辦理。

報道指，駐台的美軍現役教官大多進駐陸軍新訓中心及後備旅，實際了解訓練模式優缺點，希望台灣的義務役期恢復一年後，士兵可接受台美雙方擬訂的實戰化科目。陸軍司令部回應稱，陸軍各項涉外軍事交流均依規劃辦理，相關細節援例不予評論。陸軍八軍團117旅上月27日在高雄岡山進行14天新制教召時，曾有民眾目擊疑似美軍人員向台軍提供建議，當時八軍團不願證實，僅稱「不表示意見」。

國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，若美軍教官能適時給予台軍在訓練、戰術上的建議與指導，除台軍訓練準則、教範將有所改變，亦有助台軍加速進步，並針對須改革的項目訂出優先順序。美軍對戰術射擊、戰傷救護等課目相當熟悉，未來義務役期恢復至一年後，美軍將能對此提供經驗，並再進一步調整訓練科目。另有學者估計，美方將派遣近200名教官駐台，以陸軍為主，而美方今次增派的人員可能是以電子對抗、共同作戰圖像整合、基地防護、陸基防空及反艦火力配置為主。