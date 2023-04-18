台駐巴西外交官墮樓亡　辦事處處長捱告

台灣駐巴西聖保羅辦事處組長王之化於3月上旬在當地墮樓身亡，被指與職場霸凌有關，惟處長聲稱王之化是抑鬱輕生。王之化的家屬不滿處長馮光中誣衊因憂鬱自殺，損害王之化的名譽，於周二（18日）到台北地檢署提告，指控馮光中誹謗罪。台灣外交部同日指，將於下周日（23日）派出7人調查團前往聖保羅實地調查，調查時間至少一周，預定返台後約一個月交出報告。

王之化遺孀俞惠敏的胞姊在台北市議員應曉薇、前台北市議員羅智強陪同下，赴北檢提告，希望檢方還王之化一個清白。馮光中曾表示，王之化有精神科就診紀錄，但家屬事後證明沒有。根據王之化生前的錄音，他強調「沒有拿公家任何一毛錢」，遺屬懷疑是否因王之化生前遭馮光中誣衊，所以身心俱疲透過錄音以證清白。

應曉薇表示，事發一個多月以來，看不到台灣外交部的調查結果，聽不到馮處長一句道歉，會把所有證據交給檢方，讓證據去說話。羅智強則指出，除王之化外，台灣前駐大阪經濟文化辦事處處長蘇啟誠亦自殺身亡，希望政府重視此案，讓真相大白，還給受害者公道。