國內航空客運需求快速恢復　規模達疫前90%

內地民航局周二（18日）公布2023年第一季度數據，反映國內航空客運需求快速恢復，國內客運規模恢復至疫情前約90%，全行業共完成旅客運輸量1.29億人次，同比增長68.9%，旅客運輸規模相當於2019年同期的80%，較2022年第四季度大幅提升51個百分點。民航運輸生產恢復程度顯著提升，第一季度行業總體運輸規模相當於2019年同期的77.6%，較2022年第四季度大幅提升38.5個百分點。

針對民航業在新冠疫情後提升服務水平及促進行業恢復發展的計劃，民航局將開展2023年「民航服務助力行業恢復年」主題活動，優化機上餐食供應模式，要求國內客運航空公司航班正常率要穩定在80%以上，推動航空公司和機場全面建立旅客服務質量管理體系。

運輸司副司長徐青表示，局方會督促航空公司全面提升經濟艙餐食品質，豐富餐食供應品類，提供預約訂餐、選餐等服務，減少餐食浪費。同時鼓勵航空公司加強與航站樓餐飲商戶合作，為旅客提供餐食外送、登機口取餐等服務。針對航班延誤問題，民航局將減少航班取消和延誤，深化航班取消專項治理，督促航空公司加強市場、運行等因素研判，合理預售航班數量、科學編排航班計劃，進一步降低航班取消率。