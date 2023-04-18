中共中央指示修訂法規　完善監督及促進廉潔

中共中央近日印發《中央黨內法規制定工作規劃綱要（2023－2027年）》（下稱《規劃綱要》）並發出通知，提出防止領導幹部親屬和身邊工作人員利用特殊身份牟取不正當利益，並完善監督制度及健全追責問責制度等。

《規劃綱要》指示制定《規範高級幹部配偶、子女及其配偶在國（境）外工作學習生活規定》，並修訂《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》和《農村基層幹部廉潔履行職責若干規定（試行）》，前者完善國有企業領導人員廉潔從業紀律要求，後者促進農村基層幹部更好廉潔履職。《規劃綱要》提出修訂《中國共產黨黨內監督條例》，增強對「一把手」和領導班子監督實效。《規劃綱要》要求修訂《黨組討論和決定黨員處分事項工作程序規定（試行）》，進一步規範黨組開展黨紀處分的程序和機制。完善涉罪黨員刑事處罰與黨紀政務處分銜接工作制度，促進執紀執法貫通銜接。

最後，《規劃綱要》指示修訂《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和《黨政機關國內公務接待管理規定》，堅持過「緊日子」，規範和壓縮「三公」經費支出，推動節約型機關建設，完善經費管理、資產管理、差旅、會議等其他制度規定。