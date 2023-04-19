醫院起火21死股票停牌　營運集團曾捲醫療騙案

位於北京豐台區的北京長峰醫院於周二（18日）中午起火，造成至少21人死亡，共71名病人需要疏散。市委書記尹力表示，當務之急是全力以赴救治傷者，已指示成立市級工作專班，查明事故原因，嚴肅追究相關責任人。內媒起底涉事醫院，指其背後醫療集團長峰醫院負債率高，同集團其他醫院過往曾涉及醫療騙案，其營運模式被指與「莆田系」醫院類似。在俗稱新三板的全國中小企業股份轉讓系統上市的長峰醫院，周三（19日）宣布因發生重大風險事故，即日起對其股票停牌。

事發當晚9時許有記者在現場發現，雖然起火大樓的明火早已撲熄，但四周仍傳出一股燒焦的味道。醫院周圍停泊着多輛警車，有民警在場維持秩序，至於起火的住院部東樓目前仍然封閉。據報今年2月，醫院才發布有關落實防火措施的文章，顯示曾召開火災防控動員部署會。據官網顯示，該院是一家以血管瘤、脈管畸形等疾病為診療特色的綜合二級醫院，其背後集團經營情況卻令人擔憂。公司2022年上半年財務數據顯示，期內虧損3,264萬多元（人民幣，下同，約3,778萬港元），截至去年6月底，公司負債4.62億元（約5.27億港元）。

報道指，集團從2003年開設首家血管瘤專科醫院起，發展至全國近20間醫院。在迅速發展的背後，集團一度陷入醫療騙局醜聞。內地官媒2019年報道，有患者透過搜索引擎發現長峰醫院的訊息，當進入相關網頁後，有自稱「醫生」推薦患者到醫院就診。惟警方調查後發現，這些「醫生」大多是冒充，實際是「拉攏患者」的營業員。警方又查出，醫院內大部分是普通醫生，並非宣傳所稱具國家級、中科院等資格。早在2004年，這次起火的長峰醫院曾在網上發布虛假宣傳被罰款20萬元（約23萬港元）。此外，集團的實際控制人汪文杰也被指僅擁有大專學歷，其學術成果和醫學專業能力備受質疑。