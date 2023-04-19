內地一季度逾6506萬人次出入境　港澳台居民佔逾4成

國家移民管理局周三（19日）舉行新聞發布會，通報一季度移民管理工作主要數據。期間全國移民管理機構共查驗出入境人員6,506.5萬人次，當中內地居民3,235.1萬人次，港澳台居民2,948.8萬人次，外國人322.6萬人次。此外，簽發普通護照512.2萬本、往來港澳台出入境證件簽注1,914.6萬本（枚），受理港澳台居民來往內地（大陸）通行證60.4萬人次。

數據顯示，全國移民管理機構一季度查驗交通運輸工具412.3萬架（艘、列、輛）次，其中飛機7.5萬架次，船舶8.8萬艘次，火車2.1萬列次，汽車393.9萬輛次；簽發口岸簽證9,500餘人次，受理審批外國人普通簽證延期、換發、補發4,600餘人次，為在華外國人辦理停留居留證件18.6萬餘人次。當局為港澳台居民、海外華僑等持用出入境證件辦理社會事務提供身份認證服務753萬人次，12367服務平台受理中外人員諮詢、意見建議、線索舉報等來電150餘萬通。

國家移民管理局新聞發言人、綜合司副司長張寧表示，根據統計自1月8日以來，全國公安機關出入境管理部門簽發外國人簽證證件數量同比增加40%，免簽過境人員近3,000人次，形容新冠改為「乙類乙管」後，國家移民管理局優化移民管理政策措施服務保障中外人員正常交往效果明顯。另關於打擊妨害國（邊）境管理犯罪，國移民管理機構一季度共偵辦6,968宗妨害國（邊）境管理犯罪案件，打掉510個犯罪團夥，抓獲1萬餘名疑犯，其中對9,577人採取刑事強制措施，行政查處955人。