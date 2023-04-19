利用無人機偷拍福建號航母　軍事迷判緩刑

內地羅姓軍事迷經常把在展覽拍攝到的軍用裝備上載到社交群組，以獲得知名度。前年他得知第二艘國產航母福建號在江南造船廠建造時，便購買無人機偷伯該艦，卻因而觸犯非法獲取國家秘密罪，被判處有期徒刑1年，緩刑1年。

內地官媒周二（18日）報道，2021年底有關福建號何時下水的話題引起廣泛關注，也吸引了軍事愛好者的目光，羅某就是其中之一。他表示，得知該艦在上海建造，很想第一時間了解其建造情況，於是特意購買具備遠程高清攝像功能的無人機，拍攝福建號。羅某同年11月拍攝福建號期間，被國家安全機構發現，上海市國家安全局人員立即趕到羅某操作無人機的現場處置。經鑑定，羅某拍攝的照片和影片，涉及2項機密級和1項秘密級軍事秘密。

羅某對官媒表示，他覺得福建號的訊息在網上都有，很多軍事迷也在瘋傳照片，所以覺得自己拍攝和分享一些照片都沒問題。報道指出，羅某實時拍攝的高清照片描繪出航母的細節，會洩露建造進度和艦載設備的機密，一旦被境外勢力獲取，恐成為對方判斷中國航母性能、推測技術水平、建造進程的依據。羅某表示後悔，覺得自己當時太傻，「為了那麼一點虛榮心去做這樣的事情」。