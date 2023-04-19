盜割2600歲古楠木王　11人判囚最高4年

貴州省黔東南州劍河縣南哨鎮南哨村民眾，去年2月發現位於「白岩屋腳」山場的古楠木樹蔸處遭盜割，受損嚴重。貴州省高級人民法院周二（18日）通報，貴州雷山縣人民法院「雙碳」巡迴法庭上周三（12日）宣判，11名被告因犯危害國家重點保護植物罪被追究刑責，判處10個月至4年不等的有期徒刑，並處罰金，追繳犯罪所得。

被毀壞的古楠木屬於國家二級重點保護植物，胸徑為1.9米，胸圍6米，樹齡2,600年，在當地被稱為「古楠木王」。陸某州、張某富等人為獲取利益，2021年9月至2021年12月期間相互邀約盜割楠木板料出售，在劍河縣南哨鎮、台江縣南宮鎮等地犯案，出售給羅某正、楊某永等人，再跨省郵寄轉運多地。被告共毀壞30餘株國家重點保護植物，非法交易200餘塊楠木板，累計獲利逾41萬元（人民幣，下同，約47萬港元），犯罪行為導致7株國家二級保護植物死亡，古楠木王也遭毒手。

法院認為，被告非法毀壞、出售、收購國家重點保護植物楠木，應當以危害國家重點保護植物罪追究刑責。由於11名被告以及4名附帶民事被告的行為導致國家重點保護植物受傷、死亡，故同時判他們以認購碳匯的方式，對致死楠木承擔替代性修復，承擔修復救助費29萬餘元（約33萬港元），並共同承擔懲罰賠償金15萬餘元（約17萬港元）。