美印聯合演習首現B1B轟炸機　接近中國邊境

印度和美國空軍正在印度東部西孟加拉邦舉行名為「印度合作-2023」（Cope India）的聯合空中演習，期間美國空軍B1B轟炸機首次現身當地，接近中國邊境。內地軍事專家指出，美國首次派出B1B轟炸機到印度參演，為展示美軍可從印度洋方向對手進行遠程打擊。

這次是繼F35戰機今年首次現身印度航展後，又一美國空軍核心裝備在當地現身。此次「印度合作」演習由4月13日至24日舉行，美印雙方均派出主戰機型。美國太平洋空軍司令威爾斯巴赫上將在演習舉行前透露，參演的美軍裝備除了兩架B1B轟炸機，還有F15E戰機、C17和C130運輸機。印度空軍則派出法國疾風式戰機、該國自行研發的光輝輕型戰機、蘇30MKI戰機和美洲豹攻擊機。

軍事專家張學峰表示，從參演武器裝備來看，印軍這次可說是精銳盡出，目的是想充分借這次演習檢驗人員和裝備的技戰術水平，提升作戰能力。他指，B1B轟炸機可攜帶遠程空對地導彈、高超音速導彈以及遠程反艦導彈等新型武器，該機近年頻赴朝鮮半島、日本以及南海等地區「騷肌肉」。他認為，美國派B1B參演除了炫耀實力，也為向印度傳遞美國重視深化美印軍事合作的訊息。對有印媒炒作印度已獲B1B購買權，軍事專家韓東認為，理論上美國未來手上確實有一批二手B1B，但考慮到該機設計複雜，故障率高，印度購買的可能性非常低。