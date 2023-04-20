內地男子拍科普短片　解答女兒「十萬個為甚麽」

面對兒童對萬物強烈的好奇心，即便是高材生也難免會被問得啞口無言。內媒周三（19日）報道，當地一名男子總被女兒提出的各種問題難倒，因不想敷衍對方，決定查閲各種書籍和資料解答問題，更在此後於社交平台發布影片，專門解答孩子們的難題，希望讓他們保持好奇心，不再害怕提問。

郝博偉2007年畢業於北京清華大學，隨後任職數年計算機軟件工程師。他現育有一名5歲的女兒，與她交流期間，發現對方不時會提出千奇百怪的問題，如為何人類擁有兩隻眼睛卻只有一張嘴、為何沒有綠色的貓咪和狗狗等，部分問題看似荒誕，用科學的道理解釋清楚卻非易事。他對此會謙虛地向女兒表示自己也不清楚，並與對方一同查閲書本尋找答案。

郝博偉指以前的家長可能會因自己不知或無時間查證，而隨便敷衍或忽略孩子提出的問題，甚至會因感到麻煩而訓斥孩子，並未真正解答問題。兩年來，他通過網上發布影片，尊重和重視孩子每個問題，並積極鼓勵上萬名兒童勇敢發問，希望能在保護孩童的好奇心同時，也可幫助其他家長學會如何解答孩子的奇思妙想。博偉目前已解答逾200個問題，他坦言部分問題解答起來十分困難，如室溫超導體等，但希望能通過自己的解說，讓孩童們對此感興趣，待日後學習遇到難題時會主動去解決問題。