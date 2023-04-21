內地要求「劇本殺」每局結束後　場地需防火巡查

國家消防救援局、文化和旅遊部近日聯合印發劇本娛樂經營場所消防安全指南（試行），內容指出，為明確對劇本殺、密室逃脫等劇本娛樂經營場所的消防安全要求，劇本娛樂活動結束後必須進行一次防火巡查，至少每月進行一次全面防火檢查，定期維護檢測消防設施。

指南內容分為5部分，包括消防安全基本條件、消防安全管理、用火用電安全管理、易燃易爆可燃物安全管理、安全疏散管理。針對消防安全基本條件，劇本娛樂經營場所所在建築應當為合法建築，不得設置在地下二層及以下樓層；不得設置在住宅建築內；不得設置在「三合一」場所（住宿與生產、儲存、經營合用場所）、彩鋼板建築和村（居）民自建房內；不得與生產、儲存、經營易燃易爆危險品場所設置在同一建築物內；不得毗連甲乙類危險品倉庫。

指南要求劇本娛樂經營場所應落實全員消防安全責任制，制定消防安全制度，明確消防安全管理人員，負責場所日常消防安全工作。場所如設置在大型商業綜合體或者與其他場所在一幢建築合併設置時，應明確統一管理的消防制度和責任，明確消防設施聯合管理要求。指南又要求場所每半年至少組織開展一次全員滅火和應急疏散演練。