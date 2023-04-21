傳拜登將簽令　限制美企投資中國經濟關鍵領域

美媒周四（20日）引述消息指，美國總統拜登將會在未來幾周內簽署一項行政命令，限制美國企業對中國經濟關鍵領域的投資，主要針對半導體、人工智能和量子計算。中國外交部發言人汪文斌周五（21日）批評美方大搞「小院高牆」，強推「脫鈎斷鏈」，甚至不惜損友自肥，對盟國進行經濟脅迫，中方堅決反對。

報道指，受限制的包括創業投資、私募股權以及某些形式的技術轉讓和合資企業。美國政府已就相關措施討論近兩年，計劃在下月19日七大工業國集團（G7）峰會期間採取行動。報道稱，某些類型的投資將被徹底禁止，其他類型的投資則需要通知政府，細節將寫在法規中，在命令生效前，公司將獲給予時間作回應。

美國官員表示，這些投資限制旨在切斷可能提升中國軍事能力的關鍵資金和技術。美國財長耶倫周四亦在一次美中經濟關係講話中提到，美國正考慮限制「具有重大國家安全影響特定敏感技術」的對外投資。另外，美國眾議院近日亦通過《反制不可信海外電訊法案》，被指是打擊中國科企華為與中興。

汪文斌周五在記者會表示，美方慣於打着國家安全幌子，將經貿科技問題政治化、工具化、武器化。他指美方的真實目的是剝奪中國發展權利，維護一己霸權私利，是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則，嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，損害的是整個世界的利益。