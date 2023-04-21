國民黨批台購美魚叉導彈　存4大不合理問題

國民黨立委馬文君周三（19日）就台灣魚叉導彈軍購案提出4大不合理問題，分別為被迫購買、預算排擠、推遲交貨、型號成謎。她總結指，民進黨政府大概會再次炒作一次魚叉導彈，當作大內宣的題材，其中諸多不合理，加上到貨依舊遙遙無期，「不存在的武器裝備，就算牛皮吹上了天，也沒有半點用處」。

馬文君表示，台駐美代表蕭美琴2020年8月甫到任就凌駕軍方，逕自宣布要向美國採購魚叉反艦導彈；而軍方在政治壓力下，明知魚叉反艦導彈不論射程、速度與殺傷力，都與台產服役多年、且性能表現穩定的雄風二型、三型導彈類似，甚至略遜，依然強行編列預算並通過，導致台產導彈預算排擠，包括機動型雄二反艦導彈、天弓三型防空導彈、天劍二型陸射系統，都被推遲。另外，台方購買的魚叉導彈型號成謎，原本載明向美國發價採購的是射程400公里的「增程型」魚叉導彈，結果美方公布的卻是傳統彈種。

美媒近日報道，美國海軍航空系統司令部將代表台灣與波音公司簽下合約，繼先前採購艦載型魚叉導彈後，又首度採購400枚陸基型魚叉導彈，進而完成美國國會2020年就已批准的軍售案。