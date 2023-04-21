內地感染新冠Arcturus病例少　未形成傳播優勢

中國疾病預防控制中心日前證實，名為Arcturus（俗稱大角星）的新冠病毒變種毒株XBB.1.16已經進入內地。針對公眾對該變種毒株在內地的流行情況，國家疾病預防控制局周五（21日）表示，內地本土病例中XBB.1.16仍維持極低水平，未形成傳播優勢。

國家疾控局在官方微信公號發文表示，截至周二（18日），全球至少有33個國家或地區報告了3,647宗XBB.1.16病例，主要來自印度、美國和新加坡。其中，印度自3月以來報告的病毒序列中XBB.1.16佔比增長迅速，現已成為當地主要流行病毒株。由於亞洲部分國家流行該變種毒株，內地近期輸入病例中XBB.1.16的佔比亦增加。

文章稱，國外研究顯示，XBB.1.16的傳播效率略高於此前流行的XBB.1和XBB.1.5，免疫逃逸能力與XBB.1.5相當。目前，暫無感染XBB.1.16而導致重症入院或死亡增加的報道，但在兒童、長者和有基礎性疾病等脆弱人群中，不排除因個體差異引起較重的臨床表現。對報道指XBB.1.16可引起兒童眼睛發癢、發紅（結膜炎），文章稱類似眼部症狀在此前流行的新冠病毒株感染病例中也有過報道，如出現此類症狀，應及時就醫並在醫生指導下接受治療。