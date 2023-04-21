MINI中國再道歉　稱拿雪糕外國人為公司員工

正在舉行的上海車展周四（20日）爆出寶馬MINI工作人員派發雪糕時，只款待外國人而拒給內地訪客，事件惹來歧視爭議，有人呼籲抵制。車廠同日就事件致歉，承認內部管理不細緻。車廠周五（21日）再就事件道歉，解釋獲款待的外國人是公司員工，不過網民對此不賣帳。

MINI中國周五再就雪糕事件解畫，指在周二（18日）至周三（19日）通過手機應用程式領券方式，共發放了600份雪糕給訪客。此外，現場預留了非常少的雪糕給公司員工。貼文稱，在網傳畫面中的4至5個「老外」就是同事，各人佩戴了員工胸牌。車廠再次道歉，強調會虛心接受任何意見和建議，並認真改善，又指事件中兩名禮儀小姐是剛踏入社會的年輕人，呼籲大家給她們多點寬容和空間。對於上述回應，有網民質疑「真有這個內幕現場不能說清楚」。

另有報道稱，事發後有多名直播博主於周四前往MINI展台，向參觀者免費派發雪糕。來自安徽的孫先生表示，他買了1,600多元人民幣（約1,850港元）的雪糕送到車展現場，又強調「只發給中國人」。孫先生稱，在發放雪糕時曾遭到現場工作人員阻撓並拿走雪糕，後來獲歸還。