工作分歧暴毆女同事　郵局男職員遭行拘

內地社交網周四（20日）傳出一段公司男職員暴毆女同事的影片，畫面中一名身材魁梧的男子對一名女子拳打腳踢，更掐其喉嚨扯頭髮。據指事發於上海郵政靜安區分公司閘北郵政支局，涉事男職員因工作分歧與女同事發生衝突。內媒周五（21日）從上海靜安警方獲悉，打人的楊姓男子已被行拘處罰。

報道稱，事件發生於上月30日。從網上曝光的閉路電視畫面所見，男職員先是怒氣沖沖地走到女同事座位旁，然後用力推對方的椅子，並將她向後拉。男職員又猛推女同事胸部，期間用手指向對方。女方嘗試反抗，反惹來男方進一步推攘和毆打。其他同事見狀上前制止，但男職員仍不罷休，繼續拉扯女同事頭髮。女方聲稱被男方毆打致腦震盪住院，並確診抑鬱症，又指對方已非第一次打同事。

內媒周四從中國郵政集團有限公司上海市分公司獲悉，事件在網上曝光後，上海郵政第一時間進行核查。公司對打人者的行為深表震驚與氣憤，已責成靜安區分公司嚴肅處理，打人者已被停職，靜安區分公司已指派專人跟進受傷員工的慰問關懷。經公司初步核實，兩人因工作分歧進而產生肢體衝突，目前已交由警方跟進，接下來將根據警方的調查結果對打人者作出進一步處理。