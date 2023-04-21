台分3年發放50萬份消費金　旅客須登記抽獎

為鼓勵境外旅客來台自由行，台灣交通部早前公布「交通部加速擴大吸引國際觀光客獎勵補助辦法」，允許境外來台旅客可抽5,000元（新台幣，下同，約1,282港元）消費金，限量50萬份。交通部觀光局周四（20日）公告相關要點，5,000元消費金將分3年發放，其中今年配額為25萬份，明年為15萬份，後年則為10萬份，但當局可視市場變化調控配額。

交通部觀光局介紹，從5月1日起，自由行旅客限定非持台灣護照入境當地，且停留3天到90天之間，並非屬參加旅行團或由旅行業向觀光局申請其他團體獎助者。旅客須事先到指定活動網頁或企業合作平台完成條件後登錄，才可參加抽獎活動，得獎者必須就電子票證或住宿折抵優惠券，擇一至觀光局指定機場或場所櫃台，出示相關證明文件領獎。

當局指，選擇電子票證的旅客，可在電子票證供應商在台灣境內提供小額支付的特約商店消費，單次使用上限為1,500元（約384港元），每日使用上限為3,000元（約769港元）。如選擇住宿折抵優惠券，則是發放1,000元（約256港元）5張，限得獎者本人使用，每張限折抵一次使用，不得找零或轉售，適用於台灣境內配合且取得觀光旅館業執照或登記證的酒店和民宿。