北方今年第10次沙塵天氣　山西一日「夏返冬」

內地近日受一股強冷空氣影響，北方出現今年來第10次沙塵天氣，其中陝西省西安市周四（20日）更遭遇今年最強沙塵天氣，當地可吸入懸浮粒子（PM10）濃度一度突破每立方米1,000微克。隨着此次沙塵天氣進入尾聲，預計中東部未來3天降溫仍劇烈，南方暴雨或帶來洪澇災害。中央氣象台周五（21日）上午6時繼續發布強對流天氣藍色預警，貴州等5省區部分地區將有大風雷暴或冰雹。

內地北方今年至今出現沙塵天氣次數，與2000年以來的同期平均數相比多了2.6次，且這次來自北方的沙塵更蔓延到四川。西安周四清晨天空如黃昏般黯淡無光，凌晨開始當地PM10濃度一度超過每立方米1,800微克。除陝西北部外，新疆南部、內蒙古西部、甘肅中部、寧夏中北部同日也出現沙塵暴。氣溫方面，甘肅、寧夏、內蒙古東部、山西北部、河北西部、吉林、遼寧、山東北部等地周四氣溫普遍降幅達10℃以上，其中山西朔州右玉一日內完成「夏返冬」，24小時降溫接近30℃。截至周五上午8時，右玉深雪23厘米，打破了當地自1951年有氣象觀測紀錄以來最深積雪紀錄。

隨着冷空氣東移南下，冷暖氣流交匯引發中東部大範圍降水。預計周五上午8時至周六（22日）上午8時，貴州中部、湖南南部、江西南部、廣西東北部、廣東中北部和東南部沿海等地的部分地區將有8至10級雷暴大風或冰雹天氣；四川東部、重慶西部、貴州中北部、湖南中南部、江西南部、福建西南部、廣西東北部、廣東中東北部、海南島東北部等地的部分地區將有短時強降水天氣，每小時雨量20至40毫米，局部地區可達60毫米以上。