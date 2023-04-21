希臘論壇稱馬英九「台北前總統」　台促更正

台灣前總統馬英九獲邀到希臘舉辦的第8屆德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum）擔任講者，下周五（28日）出席爐邊對談，針對亞洲地緣政治發表談話。台媒周五（21日）發現論壇官網的講者名單上，將馬英九標註為「台北前總統」（Former President of Taipei），引起爭議。

馬英九預定下周一（24日）晚啟程前往希臘，並於當地時間下周三（26日）午間出席德爾菲經濟論壇開幕式，下周五針對亞洲地緣政治發表談話，主題為「台灣會變成下一個烏克蘭嗎：亞洲地緣政治緊張局勢」，並與美國智庫布魯金斯學會約翰桑頓中國中心主任李成對談。由於台灣總統蔡英文近年出席外國類似的智庫活動，均獲稱為「台灣總統」，今次論壇對馬英九的稱呼引起台灣政界不滿。

馬英九辦公室周五回應指，馬英九收到德爾菲經濟論壇始創人的邀請，邀請信中完整寫出「Republic of China」；發現上述問題後已向對方反映，台外交部亦主動與主辦單位協調，也請行政院長陳建仁有所作為，全力爭取應有的正確資訊。陳建仁則指，主辦單位用不適當名稱來稱呼是嚴重錯誤，應立即更正。